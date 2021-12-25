ДТП в Ярославском районе погиб 23-летний парень, два человека получили травмы

При столкновении двух машин в Ярославском районе погиб один человек Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Вчера, 24 декабря, около семи часов вечера на 25-м километре Костромского шоссе в Ярославском районе произошла авария. Столкнулись "Лада Калина", за рулем которой находилась 21-летняя девушка, и "Лада Ларгус", под управлением 38-летнего мужчины.

На месте ДТП погиб пассажир "Лады Калины", 23 летний парень. Он умер еще до приезда скорой помощи. Госпитализация понадобилась водителю "Ларгуса". Девушка, водитель "Калины", нуждается в амбулаторном лечении.

- Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.