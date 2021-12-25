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Происшествия25 декабря 2021 9:03

ДТП в Ярославском районе погиб 23-летний парень, два человека получили травмы

Столкнулись "Лада Калина" и "Лада "Ларгус"
Полина Вачнадзе
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При столкновении двух машин в Ярославском районе погиб один человек

При столкновении двух машин в Ярославском районе погиб один человек

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Вчера, 24 декабря, около семи часов вечера на 25-м километре Костромского шоссе в Ярославском районе произошла авария. Столкнулись "Лада Калина", за рулем которой находилась 21-летняя девушка, и "Лада Ларгус", под управлением 38-летнего мужчины.

На месте ДТП погиб пассажир "Лады Калины", 23 летний парень. Он умер еще до приезда скорой помощи. Госпитализация понадобилась водителю "Ларгуса". Девушка, водитель "Калины", нуждается в амбулаторном лечении.

- Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.