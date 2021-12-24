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Происшествия24 декабря 2021 14:30

Две жительницы Ярославля перевели мошенникам более двух миллионов рублей

Злоумышленники продолжают действовать по телефону
Анастасия Голубева
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Две жительницы Ярославля перевели мошенникам более двух миллионов рублей

Две жительницы Ярославля перевели мошенникам более двух миллионов рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полицию Кировского района Ярославля обратилась 74-летняя женщина, которая сообщила о том, что стала жертвой мошенников. Ей на сотовый телефон звонила якобы представительница правоохранительных органов и сказала, что на пенсионерку незаконно оформили кредит. После этого с местной жительницей связался липовый сотрудник банка, узнал сумму денег, которая лежит у женщины на счетах и убедил снять все сбережения. После этого мужчина настоятельно рекомендовал потерпевшей оформить пару кредитов и все эти деньги перевести на «безопасные счета». Таким образом, ущерб ярославны – 1 миллион 100 тысяч рублей.

Почти такая же ситуация произошла с 50-летней жительницей Дзержинского района. Она перевела мошенникам 1 миллион 145 тысяч рублей.

- Следственными подразделениями возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество». Ведется расследование, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.