Управление по вопросам миграции УМВД России по Ярославской области информирует

В связи с прекращением действия с 01 января 2022 года действия положений, предусмотренных пунктами 3 и 4 Указа Президента Российской Федерации от 15.06.2021 № 364 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» законно находящиеся на территории Российской Федерации иностранные граждане имеют возможность оформления разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности без учета требований к установленным срокам подачи документов и заявленной цели въезда в Российскую Федерацию только до 31.12.2021.

По вопросам оформления разрешительных документов иностранные граждане могут обратиться в Миграционный центр по адресу: г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, д. 16 стр. 51.

Разрешительные документы иностранных граждан, заключивших трудовые договоры либо оформивших патенты, будут действительны после 31.12.2021 без необходимости их переоформления.