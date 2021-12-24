Суд оправдал экс-депутата Ярославской областной думы Павла Дыбина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 24 декабря, бывшего депутата ярославской областной думы Павла Дыбина суд признал невиновным. В мае 2018 года Дыбина арестовали по подозрению в коммерческом подкупе, а позже, осенью того же года, переквалифицировали статью и обвинили экс-депутата в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

В ноябре 2018 года Павла Дыбина выпустили из СИЗО под залог в два миллиона рублей. К нынешнему моменту прошло несколько судебных заседаний. И итог - оправдательный приговор.

- Приговором Кировского районного суда Ярославля от 24 декабря 2021 года Павел Дыбин признан невиновным и оправдан по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере в связи с отсутствием состава преступления. За ним признано право на реабилитацию. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда Ярославля.