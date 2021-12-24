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Общество24 декабря 2021 13:50

МЧС предупреждает ярославцев о сильной метели

Жителям стоит быть аккуратней
Влада Красоткина
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Метель начнется в 18 вечера и продлится до 9 утра 25 декабря.

Метель начнется в 18 вечера и продлится до 9 утра 25 декабря.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

24 декабря в Ярославскую область придет сильная метель. Она начнется в 18 вечера и продлится до 9 утра 25 декабря. Также ожидается усиление южного ветра до 12-17 метров в секунду.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта на автодорогах федерального и местного значения, увеличение количества ДТП, повреждения линий связи, обрушения слабоукрепленных широкоформатных, ветхих крыш и конструкций, нарушения в системе ЖКХ, ограничения при проведении аварийно-восстановительных работ, - сообщили спасатели.

Также жителям следует быть аккуратными, потому что во время метели увеличивается вероятность травматизма среди населения.