В Ярославской области мужчина на стройке заколол коллегу

Суд назначил подсудимому девять лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Переславском районе Ярославской области шла стройка, на которой два рабочих поругались друг с другом. Вскоре ссора повторилась, но примирить мужчин не получилось, потому что исходом конфликта была смерть.

- 30-летний гражданин Таджикистана на почве личной неприязни совершил убийство мужчины, с которым осуществляли строительные работы, нанеся множество колото-резаных ран в область шеи и живота, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Во время расследования мужчина признал свою вину и написал явку с повинной. Суд назначил подсудимому девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.