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Происшествия24 декабря 2021 12:00

В Ярославской области мужчина на стройке заколол коллегу

Суд озвучил приговор
Влада Красоткина
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Суд назначил подсудимому девять лет лишения свободы.

Суд назначил подсудимому девять лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Переславском районе Ярославской области шла стройка, на которой два рабочих поругались друг с другом. Вскоре ссора повторилась, но примирить мужчин не получилось, потому что исходом конфликта была смерть.

- 30-летний гражданин Таджикистана на почве личной неприязни совершил убийство мужчины, с которым осуществляли строительные работы, нанеся множество колото-резаных ран в область шеи и живота, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Во время расследования мужчина признал свою вину и написал явку с повинной. Суд назначил подсудимому девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.