В Ярославской области определили лучших сварщиков

Конкурсанты изготавливали конструкцию из углеродистой стали. ФОТО: Ивано ПЕТРОВ

23 декабря на базе судостроительного завода «Вымпел» в Рыбинске состоялся областной конкурс профессионального мастерства по специальности «Сварщик», организованный региональным департаментом инвестиций и промышленности. Участие в состязании принимали 14 представителей промышленных предприятий региона. Победителем стал специалист ООО «Завод дорожных машин» Алексей Федоров. Второе место занял Роман Зайцев (АО «ССЗ «Вымпел»), третье – Дмитрий Муравьев (ООО «Русские Газовые Турбины»). Они награждены грамотами и ценными подарками.

– Конкурсы профессионального мастерства мы стараемся проводить ежегодно на постоянной основе, - рассказал директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Дмитрий Глушков. – Их проведение направлено на повышение престижа рабочих профессий, популяризацию специальностей среди молодежи, привлечение новых кадров в производственный сектор экономики области.

Победители награждены грамотами и ценными подарками. ФОТО: Иван ПЕТРОВ

Конкурс сварщиков предусматривал проверку теоретических знаний по специально подготовленному перечню вопросов и оценку мастерства при выполнении практического задания - конкурсанты изготавливали конструкцию из углеродистой стали. В жюри конкурса входили эксперты, представители промышленных предприятий области. Среди критериев, влияющих на оценку мастерства конкурсантов, были качество и время выполнения ими работ, использование профессиональных приемов труда, соблюдение техники безопасности. Все участники конкурса были награждены дипломами об участии и памятными сувенирами.