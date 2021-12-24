В Рыбинске откроются десять елочных базаров: адреса и цены

В Рыбинск привезут деревья из Тверской области и Даниловского района
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Рыбинске с завтрашнего дня, 25 декабря, начнут работать елочные базары. Купить елочку или сосну можно будет до 31 декабря включительно. Как сообщили в администрации города, привезут деревья из Тверской области и Даниловского района.
Стоимость елки зависит от ее высоты и пушистости, начальная цена – 500 рублей.
Адреса елочных базаров в Рыбинске:
- ул.Гагарина, у дома №14;
- ул.Герцена/ул.Луначарского (у магазина «Магнит»);
- ул.Моторостроителей, у дома №2-а (у памятного знака «Самолет»);
- пр.50 лет Октября, напротив дома №29;
- ул.Рокоссовского, д.6 (у «Дома торговли»);
- ул.Плеханова/ул.Черкасова;
- ул.Крестовая, у дома №117 (у универмага «Юбилейный»);
- ул.Кирова (у стелы);
- ул.Волочаевская (на ярмарке);
- ул.Ворошилова (у ТК «Калинка»).
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