В Рыбинске откроются десять елочных базаров: адреса и цены

В Рыбинск привезут деревья из Тверской области и Даниловского района Фото: Олег ЗОЛОТО

В Рыбинске с завтрашнего дня, 25 декабря, начнут работать елочные базары. Купить елочку или сосну можно будет до 31 декабря включительно. Как сообщили в администрации города, привезут деревья из Тверской области и Даниловского района.

Стоимость елки зависит от ее высоты и пушистости, начальная цена – 500 рублей.

Адреса елочных базаров в Рыбинске:

- ул.Гагарина, у дома №14;

- ул.Герцена/ул.Луначарского (у магазина «Магнит»);

- ул.Моторостроителей, у дома №2-а (у памятного знака «Самолет»);

- пр.50 лет Октября, напротив дома №29;

- ул.Рокоссовского, д.6 (у «Дома торговли»);

- ул.Плеханова/ул.Черкасова;

- ул.Крестовая, у дома №117 (у универмага «Юбилейный»);

- ул.Кирова (у стелы);

- ул.Волочаевская (на ярмарке);

- ул.Ворошилова (у ТК «Калинка»).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ярославле открылись елочные базары: адреса и цены

Главный новогодний символ будут продавать на 12 официальных площадках (подробнее)