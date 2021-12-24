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Общество24 декабря 2021 10:50

В Ярославле отремонтируют центральные улицы к Чемпионату Мира по волейболу

Влада Красоткина
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На совещании в департаменте городского хозяйства депутаты, мэр и общественники обсудили, как благоустроят город. Фото: Ярослав Овчаров, Фейсбук

На совещании в департаменте городского хозяйства депутаты, мэр и общественники обсудили, как благоустроят город. Фото: Ярослав Овчаров, Фейсбук

24 декабря в Ярославле на совещании в департаменте городского хозяйства депутаты, мэр и общественники обсудили, как благоустроят город к Чемпионату Мира по волейболу, который пройдет в областном центре осенью 2022 года.

- По результатам встречи с общественниками мэр города Ярославля Владимир Волков поручил проработать все предложения по благоустройству центральной части города, - рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Ярослав Овчаров.

На следующей встрече, которая состоится 12 января Владимир Волков утвердит все изменения в составе дорожной карты. Работы начнутся в 2022 году,