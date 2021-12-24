В Ярославле скончался водитель скорой помощи

Скончался 65-летний водитель скорой помощи Николай Сибрин. Фото: ГБУЗ ЯО Станция скорой медицинской помощи.

23 декабря в Ярославле скоропостижно скончался 65-летний водитель скорой помощи Николай Сибрин. Николай Николаевич пришел работать на скорую в 1995 году и остался там на 26 лет.

- Администрация и коллектив выражает искренние соболезнования родным и близким покойного, - выразили слова сочувствия в ГБУЗ ЯО Станция скорой медицинской помощи.

Коллеги запомнили скончавшегося, как трудолюбивого сотрудника и настоящего профессионала своего дела.

- Очень простой и хороший человек. Было приятно с ним работать. Соболезную родным и близким, - скорбит Илья А.