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Общество24 декабря 2021 10:20

В Ярославле скончался водитель скорой помощи

Он проработал на скорой 26 лет
Влада Красоткина
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Скончался 65-летний водитель скорой помощи Николай Сибрин. Фото: ГБУЗ ЯО Станция скорой медицинской помощи.

Скончался 65-летний водитель скорой помощи Николай Сибрин. Фото: ГБУЗ ЯО Станция скорой медицинской помощи.

23 декабря в Ярославле скоропостижно скончался 65-летний водитель скорой помощи Николай Сибрин. Николай Николаевич пришел работать на скорую в 1995 году и остался там на 26 лет.

- Администрация и коллектив выражает искренние соболезнования родным и близким покойного, - выразили слова сочувствия в ГБУЗ ЯО Станция скорой медицинской помощи.

Коллеги запомнили скончавшегося, как трудолюбивого сотрудника и настоящего профессионала своего дела.

- Очень простой и хороший человек. Было приятно с ним работать. Соболезную родным и близким, - скорбит Илья А.