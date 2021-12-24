Ярославль встал в пробки из-за затора на Октябрьском мосту

На Октябрьском мосту сломался ПАЗ. ФОТО: читатель КП

Ярославцы сегодня, 24 декабря, вновь стояли в пробках на городских улицах. Особенно тяжело пришлось жителям Заволжского района. Поток машин медленно двигался по Октябрьскому мосту. По словам горожан, которые провели утро в пробке, причиной затора стал сломавшийся автобус ПАЗ, который перегородил одну из полос.

По данным сервиса Яндекс.Карты, утром в Ярославле были пробки в 8 баллов. На данный момент они снизились до 6 баллов. Однако улица Республиканская в районе Октябрьской площади по сих пор окрашена в красный цвет. Пробки на улицах Советской, Свободы, Большой Октябрьской, проспекте Толбухина. Остальные улицы центра города «желтые».