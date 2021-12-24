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Общество24 декабря 2021 6:00

В Угличском районе Ярославской области построят пожарное депо

Уже разработаны его проект и смета
Анастасия Голубева
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В Угличском районе Ярославской области построят пожарное депо

В Угличском районе Ярославской области построят пожарное депо

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославской области активно ведется деятельность, которая направлена на улучшение системы, работающей с оповещениями ЧС. От таких организаций зависит безопасность жителей региона.

В деревне Угличского района построят новое пожарное депо, к которому будут прикреплены больше десяти деревень.

- Разработана проектно-сметная документация на строительство пожарного депо на два машино-выезда в деревне Заречье Угличского района. Появление этого объекта позволит повысить безопасность Шишкинского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов и 14 ближайших населенных пунктов, - сообщили в правительстве Ярославской области.