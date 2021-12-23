Ярославские приставы подарят жителям новогоднее чудо

Судебные приставы помогут ярославцам подготовиться к встрече 2022 года без долгов. Фото: УФССП по Ярославской области.

24 декабря с 10:00 до 12:00 на железнодорожном вокзале "Ярославль-Главный" судебные приставы помогут ярославцам подготовиться к встрече 2022 года без долгов.

- В рамках Всероссийской информационной акции «Узнай о своих долгах» на главном вокзале Ярославля судебные приставы не только проконсультируют ярославцев и гостей города, но и наградят их сладкими призами. Вместе с памяткой о быстрых и удобных способах оплатить долг каждому желающему будет предложено загадать самое заветное желание на 2022 год и вытянуть из мешка Деда Мороза угощение, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Консультативные центры развернутся и на других крупных железнодорожных вокзалах области: в Рыбинске и Данилове.