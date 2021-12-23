В регионе пропала дезориентированная ярославна

Пропавшую могли дезориентировать, а также Валентина нуждается в медицинской помощи. Фото: "Центр-Спас"

21 декабря в деревне Меленки Ярославской области пропала 29-летняя Валентина Жундова. Девушка ушла из дома около 16:00 и до сих пор неизвестно, где она.

- Валентина 170 сантиметров, нормального телосложения. Волосы русые, короткие, глаза карие. Была одета в вязаную шапку синего цвета, коричневую дубленка с меховым воротником, синие джинсы, обута в дутики темного цвета, - рассказали в «Центр-Спас».

Пропавшую могли дезориентировать, а также Валентина нуждается в медицинской помощи. Если вы знаете, где находится девушка или видели ее после 21 декабря, то сообщите об этом в полицию по номеру 102.