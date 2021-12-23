В инфекционную больницу Ярославля поступило оборудование за 74 миллиона рублей Фото: Правительство Ярославской области

В инфекционную клиническую больницу Ярославля привезли более 60 единиц нового оборудование. На технику потратили около 74 миллионов рублей.

- Так, поступивший в лабораторию инфекционной больницы масс-спектрометр позволит проводить идентификацию 192 микроорганизмов за полтора часа, в то время как раньше ручными методами идентификация одного образца занимала от 4 до 48 часов. Всего аппарат может выявить 15 тысяч различных микроорганизмов, - рассказали в правительстве Ярославской области. - Использование нового анализатора сократит время определения антибиотикочувствительности до 4 часов, ранее процесс занимал 24 – 48 часов. Это особенно важно для реанимационных пациентов.

По словам главного врача инфекционной больницы Задыне Худоян, медики, которые уже пользовались новым оборудованием, остались довольны его эффективностью и результатом.