В Ярославле изменится расписание автобуса, который ездит в Щедрино Фото: Михаил ФРОЛОВ

У маршрута №176 Ярославль – Щедрино с 27 декабря изменяется расписание.

– Для удобства пассажиров последнее отправление автобуса от конечного пункта Ярославль-Главный перенесено на 21.00, из поселка Щедрино – на 20.25, – сообщил заместитель директора департамента транспорта Ярославской области Илья Тюрганов. – При этом в дневное время расписание рейсов скорректировано с учетом предложения перевозчика по соблюдению режима труда и отдыха водителей.

Льготы при оплате проезда продолжают действовать так же, как и раньше.