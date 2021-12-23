В Ярославле изменится расписание автобуса, который ездит в Щедрино
Фото: Михаил ФРОЛОВ
У маршрута №176 Ярославль – Щедрино с 27 декабря изменяется расписание.
– Для удобства пассажиров последнее отправление автобуса от конечного пункта Ярославль-Главный перенесено на 21.00, из поселка Щедрино – на 20.25, – сообщил заместитель директора департамента транспорта Ярославской области Илья Тюрганов. – При этом в дневное время расписание рейсов скорректировано с учетом предложения перевозчика по соблюдению режима труда и отдыха водителей.
Льготы при оплате проезда продолжают действовать так же, как и раньше.