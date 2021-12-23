Жительница Гаврилов-Ямского района разрушила объект культурного наследия

Жительница села Гаврилов-Ямского района разрушила дом, который был признан объектом культурного наследия. Речь идет об одноэтажном кирпичном строении, построенном в конце 19 века, которое было признано памятником в 1993 году.

Факт разрушения выявили во время проверки и возбудили уголовное дело. При дознании установили, что женщина купила участок земли вместе с домом.

- Во время совершения сделки купли-продажи недвижимости в свидетельстве о регистрации права собственности было указано, что дом имеет историческую ценность и в отношении него установлен особый режим владения, пользования и распоряжения, запрещающий в том числе разрушение постройки, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Однако новую хозяйку этот факт не остановил и она решила разобрать дом. Свою вину женщина признала, но памятник это уже не вернет.

Суд приняв во внимание, что ранее обвиняемая не была судима и преступления не носит тяжкий характер, прекратил уголовное дело, но назначил штраф.