В 2022 году Ярославль станет столицей «Тотального диктанта»

Ярославль станет столицей акции «Тотальный диктант» Фото: Олег ЗОЛОТО

Ярославль станет столицей акции «Тотальный диктант», который пройдет в стране 9 апреля. Сюда приедет писатель Марина Степнова, автор текста для диктанта, которая его и прочитает.

За право стать столицей «Тотального диктанта»-2022 боролись четыре города: Ярославль, Томск, Тула и Ижевск. Члены жюри совещались час, прежде чем принять решение и с небольшим отрывом победил наш город.

- Сочетание юной и энергичной команды и старинного города с богатой культурной традицией – это просто суть самого «Тотального диктанта», – сказала Марина Степнова.

Статус столицы акции присваивается городу на один год.