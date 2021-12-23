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Общество23 декабря 2021 12:07

В 2022 году Ярославль станет столицей «Тотального диктанта»

В Ярославль приедет писатель Марина Степнова, автор текста для диктанта
Полина Вачнадзе
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Ярославль станет столицей акции «Тотальный диктант»

Ярославль станет столицей акции «Тотальный диктант»

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ярославль станет столицей акции «Тотальный диктант», который пройдет в стране 9 апреля. Сюда приедет писатель Марина Степнова, автор текста для диктанта, которая его и прочитает.

За право стать столицей «Тотального диктанта»-2022 боролись четыре города: Ярославль, Томск, Тула и Ижевск. Члены жюри совещались час, прежде чем принять решение и с небольшим отрывом победил наш город.

- Сочетание юной и энергичной команды и старинного города с богатой культурной традицией – это просто суть самого «Тотального диктанта», – сказала Марина Степнова.

Статус столицы акции присваивается городу на один год.