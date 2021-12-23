В Ярославской области 24 декабря пройдет День бесплатной юридической помощи

24 декабря в общественных приемных губернатора Ярославской области пройдет День бесплатной юридической помощи. Обратиться за консультацией ярославцы могут по этим адресам:

– Ярославль, ул. Трефолева, 20г;

– Ярославль, Ленинградский пр., 50, каб. 108;

– Ярославль, пр. Авиаторов, 74а;

– Ярославль, Московский пр., 107, каб. 335а;

– Тутаев, ул. Ушакова, 64а;

– Большое Село, пл. Советская, 5, каб. 25;

– пос. Некрасовское, ул. Мира, 6 (Некрасовская центральная библиотека);

– Переславль-Залесский, ул. Советская, 5;

– Пошехонье, пл. Свободы, 9, каб. 218;

– Ростов, пл. Советская, 15;

– Рыбинск, ул. Чкалова, 89, каб. 227;

– Тутаев, ул. Романовская, 35, каб. 8;

– Углич, пл. Успенская, 2, каб. 101.

По вопросам нотариальной деятельности консультирование проводится в Ярославской областной нотариальной палате с 10.00 (Ярославль, пр. Ленина, 7, корп. 2), а также в помещениях нотариальных контор региона в часы их работы. Телефон для справок: (4852) 71-51-63.

Для всех граждан работает служба бесплатной юридической помощи по адресу: Ярославль, ул. Максимова, 8 (Институт развития стратегических инициатив города Ярославля), каб. 4.

По вопросам защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг, в частности в сфере потребительского кредитования и страхования ОСАГО, прием ведут специалисты ЯРО «Финпотребсоюз» и представители отделения по ЯО ГУ ЦБ РФ по ЦФО по адресу: Ярославль, ул. Чкалова, 2, оф. 421, пропускная система, телефон для записи: 64-99-83.

Разъяснения действующего законодательства об исполнительном производстве с 9.00 до 16.00 можно получить в управлении Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области (Ярославль, пр. Октября, 17 г, каб. 206), а также по телефону: (4852) 25-75-51. Перерыв на обед – с 12:30 до 13:18.