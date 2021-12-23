В Ярославле строят четырехэтажную школу с лифтами

В Дзержинском районе Ярославля строят новую школу на 1100 мест Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле на улице Пашуковской в Дзержинском районе продолжается строительство школы. За основу взят проект, который уже использовали при строительстве образовательного учреждения в Рыбинске – и это позволило сократить расходы на проектирование.

В четырехэтажном здании будут учиться 1100 школьников с 1 по 11 классы. Для школьников с ограниченными возможностями здоровья сконструируют пандусы, в санузлах предусмотрено специальное оборудование. Также ребята смогут передвигаться с этажа на этаж на лифтах, а коридорах не будет перепадов уровня пола.

В образовательном учреждении будут спортивные залы, актовый зал на 550 мест с гримерной и костюмерной, столовая, библиотека и медицинский кабинет. На пришкольной территории построят спортивную зону с футбольным полем, площадкой для волейбола, баскетбола, тенниса, стритбола и гимнастики.

Стоимость проекта – 896 миллионов рублей.