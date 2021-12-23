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Общество23 декабря 2021 8:49

В Рыбинске построят канализационные очистные сооружения

Стоимостью 5,7 миллиардов рублей
Полина Вачнадзе
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Существующие очистные сооружения Рыбинска безнадежно устарели

Существующие очистные сооружения Рыбинска безнадежно устарели

Фото: Евгения ГУСЕВА

В следующем году в Копаеве Рыбинска начнется строительство очистных канализационных сооружений. В один из крупнейших инвестиционных проектов города за последние несколько лет будет вложено 5,7 миллиардов рублей. Деньги обеспечивает Новый банк развития БРИКС, международный кредит будет погашен Минфином РФ.

Окончание строительства очистных сооружений намечено на 2024 год.

- Давно вы купались в Волге в черте Рыбинска? Строительство новых очистных напомнит нам о прелестях города на большой реке. Сегодня качество очистки канализационных стоков низкое, мощностей недостаточно, существующие сооружения безнадежно устарели. Новые очистные в Копаеве смогут обеспечить нормативную очистку канализационных стоков всего Рыбинска, включая Заволжье и часть Рыбинского района. А это экология Волги и всех городов ниже по реке, - сказал глава города Денис Добряков.