Ярославец убил знакомую, несколько раз ударив ее ножом в шею

В квартире на улице Бабича в Ярославле нашли мертвую 62-летнюю женщину Фото: СУ СКР по Ярославской области

19 декабря в квартире на улице Бабича в Ярославле нашли мертвую 62-летнюю женщину. Ее шея была изрезана ножом. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Подозреваемого уже установили – это 36-летний знакомый убитой. По предварительной версии, преступление мужчина совершил будучи пьяным, «на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта». Сейчас он находится под стражей.