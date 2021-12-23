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Происшествия23 декабря 2021 8:20

Ярославец убил знакомую, несколько раз ударив ее ножом в шею

62-летняя женщина умерла сразу же
Полина Вачнадзе
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В квартире на улице Бабича в Ярославле нашли мертвую 62-летнюю женщину

В квартире на улице Бабича в Ярославле нашли мертвую 62-летнюю женщину

Фото: СУ СКР по Ярославской области

19 декабря в квартире на улице Бабича в Ярославле нашли мертвую 62-летнюю женщину. Ее шея была изрезана ножом. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Подозреваемого уже установили – это 36-летний знакомый убитой. По предварительной версии, преступление мужчина совершил будучи пьяным, «на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта». Сейчас он находится под стражей.