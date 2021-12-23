Центр Ярославля перекроют для уборки снега перед новогодними праздниками

На центральных улицах Ярославля ограничат проезд и стоянку
Фото: Мэрия Ярославля
Центральные улицы Ярославля будут убирать от снега перед новогодними праздниками. Чтобы потом было удобно гулять и ездить по расчищенным улицам, сначала придется перетерпеть некоторые неудобства.
С 22:00 пятницы 24 декабря до 6 утра понедельника 27 декабря многие участки центральных улиц Ярославля будут введены ограничения движения, остановки и стоянки.
Список улиц, где эти ограничения вводятся:
- Которосльная набережная,
- Волжская набережная,
- Первомайская,
- Нахимсона,
- Андропова,
- Кирова,
- Депутатская,
- Максимова,
- Революционная,
- Почтовая,
- Площадь Челюскинцев,
- Первомайский переулок,
- Трефолева,
- Советская,
- Советская площадь,
- Кедрова,
- Волкова,
- Народный переулок,
- Советский переулок,
- Волжский спуск.