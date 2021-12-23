Центр Ярославля перекроют для уборки снега перед новогодними праздниками

На центральных улицах Ярославля ограничат проезд и стоянку Фото: Мэрия Ярославля

Центральные улицы Ярославля будут убирать от снега перед новогодними праздниками. Чтобы потом было удобно гулять и ездить по расчищенным улицам, сначала придется перетерпеть некоторые неудобства.

С 22:00 пятницы 24 декабря до 6 утра понедельника 27 декабря многие участки центральных улиц Ярославля будут введены ограничения движения, остановки и стоянки.

Список улиц, где эти ограничения вводятся:

- Которосльная набережная,

- Волжская набережная,

- Первомайская,

- Нахимсона,

- Андропова,

- Кирова,

- Депутатская,

- Максимова,

- Революционная,

- Почтовая,

- Площадь Челюскинцев,

- Первомайский переулок,

- Трефолева,

- Советская,

- Советская площадь,

- Кедрова,

- Волкова,

- Народный переулок,

- Советский переулок,

- Волжский спуск.