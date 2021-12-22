Искали в перелесках, а нашли в «Макдональдсе»: в Ярославле пропала бабушка волонтера

Бабушка, которую искали в морозную ночь по нескольким районам Ярославля, нашла в ресторане быстрого питания. ФОТО: группа "ЯрСпас" ВКонтакте

21 декабря в чат поисковиков пришла тревожная информация: пропала 82-летняя женщина, бабушка одного из поисковиков. Ушла из дома, а куда – не известно. На улице почти ночь, мороз -24 градуса.

- Девять экипажей «ЯрСпаса» и два экипажа «Автодруг Ярославль» молниеносно формируются и спешат на помощь. В отработке Фрунзенский, Кировский и Дзержинский районы – огромные территории. Правоохранительные органы постоянно на связи: скорость поиска ровно пропорциональна шансам выжить без вести пропавшей, - рассказывают волонтеры «ЯрСпаса».

И в 23:38 поступает радостное сообщение: «Найдена, жива!». Бабушку встречали всей толпой. Как оказалось, пока волонтеры прочесывали перелески, заброшенные строения, осматривали остановки и магазины, старушка спокойно сидела в «Макдональдсе».

- Никак не могли предположить, что искать надо по излюбленным маршрутам подростков, - удивляются волонтеры.

Эта история закончилась благополучно. Чтобы и остальные завершались также, «ЯрСпас» напоминает: если вы не знаете, где находится ваш пожилой родственник, если вы утратили с ним связь - незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы и на телефон горячей линии поискового отряда. Успех зимнего поиска всегда зависит от времени, прошедшего с момента исчезновения человека, и погодных условий. Не бойтесь лишний раз побеспокоить поисковиков.