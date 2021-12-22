В Угличе Ярославской области открылась вторая модельная библиотека

Библиотека имени Н.Н.Старостина в Угличе стала модельной Фото: Правительство Ярославской области

Библиотека имени Н.Н.Старостина в Угличе стала модельной. После модернизации, которая прошла в рамках нацпроекта «Культура» изменилось пространство библиотеки, содержание ее работы, появились новые услуги и возможности, сообщает правительство Ярославской области.

На переоборудование и оснащение было выделено пять миллионов рублей из федерального бюджета и около двух – из регионального и местного. Сделан ремонт, закуплена техника, мебель, обновлен книжный фонд.

Теперь в угличской библиотеке есть скоростной интернет, имеется доступ к Национальной электронной библиотеке и к виртуальному читальному залу Государственного архива Ярославской области.

– Открытия библиотеки ждали ее постоянные читатели и партнеры. Происходящие изменения вызывают интерес и у потенциальных пользователей, – отметила директор Централизованной библиотечной системы Угличского муниципального района Юлия Громова.