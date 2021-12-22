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Общество22 декабря 2021 13:43

В Рыбинске из снега сделают фигуру Деда Мороза высотой в 5,5 метров

Снежную скульптуру установят на площади Дерунова
Полина Вачнадзе
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В Рыбинске появится гигантская фигура Деда Мороза

В Рыбинске появится гигантская фигура Деда Мороза

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске появится гигантская фигура Деда Мороза. Сказочного волшебника высотой в 5,5 метров установят на площади Дерунова.

- Этой зимой рыбинский художник Евгений Тарасов вновь порадует горожан снежной фигурой. Помогают скульптору в подготовке коммунальные службы, - написал на своей странице ВКонтакте глава города Денис Добряков.

Уже установлены деревянные короба, которые наполняют снегом, не обработанным реагентами. Снег прольют, а когда он замерзнет, художник приступит к резке фигуры Деда Мороза. После Евгений Тарасов раскрасит скульптуру яркими красками.