В Рыбинске из снега сделают фигуру Деда Мороза высотой в 5,5 метров

В Рыбинске появится гигантская фигура Деда Мороза Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске появится гигантская фигура Деда Мороза. Сказочного волшебника высотой в 5,5 метров установят на площади Дерунова.

- Этой зимой рыбинский художник Евгений Тарасов вновь порадует горожан снежной фигурой. Помогают скульптору в подготовке коммунальные службы, - написал на своей странице ВКонтакте глава города Денис Добряков.

Уже установлены деревянные короба, которые наполняют снегом, не обработанным реагентами. Снег прольют, а когда он замерзнет, художник приступит к резке фигуры Деда Мороза. После Евгений Тарасов раскрасит скульптуру яркими красками.