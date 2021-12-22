Врачи рекомендовали мэру Ярославля амбулаторное наблюдение и курс реабилитации

Владимир Волкова выписали из больницы с открытым больничным Фото: Мэрия Ярославля

Владимир Волков, которого 16 декабря госпитализировали в больницу, сегодня, 22 декабря, был выписан из клиники.

- Владимир Михайлович выписан с открытым больничным листом. Состояние его удовлетворительное. Тем не менее, специалисты больницы рекомендуют амбулаторное лечение и курс реабилитации. Надеемся, что все рекомендации будут соблюдены и он полностью восстановится, - сказал главный врач Ярославской областной клинической больницы Александр Корнилов.

Мэру Ярославля провели операцию. То, что он находился в больнице, не помешало Владимиру Волкову продолжать работу. Вчера, 21 декабря, он провел совещание из палаты.