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Общество22 декабря 2021 13:01

Врачи рекомендовали мэру Ярославля амбулаторное наблюдение и курс реабилитации

Владимир Волкова выписали из больницы с открытым больничным
Полина Вачнадзе
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Владимир Волкова выписали из больницы с открытым больничным

Владимир Волкова выписали из больницы с открытым больничным

Фото: Мэрия Ярославля

Владимир Волков, которого 16 декабря госпитализировали в больницу, сегодня, 22 декабря, был выписан из клиники.

- Владимир Михайлович выписан с открытым больничным листом. Состояние его удовлетворительное. Тем не менее, специалисты больницы рекомендуют амбулаторное лечение и курс реабилитации. Надеемся, что все рекомендации будут соблюдены и он полностью восстановится, - сказал главный врач Ярославской областной клинической больницы Александр Корнилов.

Мэру Ярославля провели операцию. То, что он находился в больнице, не помешало Владимиру Волкову продолжать работу. Вчера, 21 декабря, он провел совещание из палаты.