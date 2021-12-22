В Рыбинске минувшей ночью произошли две коммунальные аварии

Похолодало в домах Полиграфа и Северного Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске минувшей ночью, когда температура воздуха опустилась до -30 градусов, перебои с отоплением произошли в двух районах – Полиграфе и Северном.

Как сообщают «Рыбинские известия», на котельной Полиграфа из-за неисправности в частотном преобразователе произошло аварийное отключение котла. Температура в сети упала до 24 градусов. Неисправность уже устранили, температура на теплосетях увеличилась, поэтому в квартирах жителей Полиграфа тоже должно потеплеть.

Вторая авария произошла в микрорайоне Северный, проблему с отоплением испытали жители дома №2 на улице Кораблестроителей. Неисправность устраняют.

В администрации Рыбинска уточнили, что жители имеют право потребовать перерасчет за некачественно оказанные коммунальные услуги. Перерасчет должны сделать, если:

- температура в жилых помещениях ниже 18 градусов, в угловых комнатах – ниже 20,

- имеют место частые перебои с отоплением и горячей водой, превышающие допустимую продолжительность,

- горячая вода не соответствует температурным показателям, составу и свойствам, давление ниже положенного.