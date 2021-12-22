Мэра Ярославля Владимира Волкова выписывают из больницы

Владимир Волков продолжит лечение дома. ФОТО: страница Владимира Волкова ВКонтакте

Мэра Ярославля Владимира Волкова сегодня, 22 декабря, выписывают из областной больницы. Напомним, что 16 декабря, глава города был экстренно госпитализирован в клинику с инфарктом. Его состояние тогда врачи оценивали как тяжелое, но стабильное.

Владимиру Волкову провели операцию и он быстро пошел на поправку. Вчера, например, в режиме ВКС провел совещание по уборке города.

Выписка не говорит о том, что мэр Ярославля полностью здоров. Ему предстоит амбулаторное лечение.