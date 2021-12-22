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Происшествия22 декабря 2021 9:46

В Ярославской области грузовик врезался в снегоуборочную машину

В аварии травмы получил водитель грузовой машины
Полина Вачнадзе
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Грузовик врезался в снегоуборочную машину

Грузовик врезался в снегоуборочную машину

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ростовском районе недалеко от деревни Новоселки вчера, 21 декабря, произошло ДТП: трассу не поделили две грузовые машины. По предварительным данным, 39-летний водитель «Скании» врезался в «Камаз», который ехал впереди и чистил дорожное ограждение от снега. Кабина грузовика сильно покорежена, мужчина, который ей управлял, в реанимации.

- Водитель автомобиля «Скания» с травмами госпитализирован. На месте работали сотрудники ГИБДД и медики, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.