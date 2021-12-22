В Ярославской области грузовик врезался в снегоуборочную машину

Грузовик врезался в снегоуборочную машину Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ростовском районе недалеко от деревни Новоселки вчера, 21 декабря, произошло ДТП: трассу не поделили две грузовые машины. По предварительным данным, 39-летний водитель «Скании» врезался в «Камаз», который ехал впереди и чистил дорожное ограждение от снега. Кабина грузовика сильно покорежена, мужчина, который ей управлял, в реанимации.

- Водитель автомобиля «Скания» с травмами госпитализирован. На месте работали сотрудники ГИБДД и медики, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.