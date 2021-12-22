В Ярославле мужчина спас ребенка, который провалился в яму с водой Фото: Олег УКЛАДОВ

В Дзержинском районе Ярославля ребенок провалился в яму с водой. Все случилось 20 декабря в районе 17 часов на остановке «Пионерская». О ЧП рассказала супруга мужчины, который бросился спасать мальчика. По ее словам, это был колодец с открытым люком, по словам очевидцев – яма с водой.

- Большая куча снега, а за ним что? А за ним открытый люк, куда упал мальчик лет 7-8. Мой муж прыгнул в этот люк, чтобы спасти ребенка, не о своей жизни он думал на тот момент, а о жизни вот этого маленького мальчугана, вытащил его. Мужу помогли выбраться из люка прохожие. Никаких ограждений не было. Спасибо за моего мужа людям, которые помогли ему выбраться из этого люка, - написала в группе «Жесть Ярославль» Любовь П.

- Там не люк, похоже. Вода чистая была и мужчина с мальчиком в этой яме оказались. В люк бы вместе не поместились. Там подмыв какой-то скорее всего, - пишет Елена Ю.

По словам родственницы мальчика, с ним все в относительном порядке.

- В шоковом состоянии. И промок насквозь, неизвестно, во что выльется переохлаждение, - говорит женщина.