Школу в Ярославской области закрыли на карантин

Березниковская школа в Борисоглебском районе закрыта на карантин по ОРВИ Фото: Ксения КОНЮХОВА

Березниковская школа в Борисоглебском районе закрыта на карантин по ОРВИ, сообщили в департаменте образования Ярославской области. Вирусную инфекцию подхватили 35 учеников.

Ранее на карантин закрывали Рязанцевскую школу-интернат в Переславском районе и школу №72 в Ярославле. Сейчас образовательный процесс в школах вновь начался.

На данный момент в Ярославской области на карантин, но уже по COVID-19 закрыты 27 классов и 14 групп в детских садах.