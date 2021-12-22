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Здоровье22 декабря 2021 8:35

Школу в Ярославской области закрыли на карантин

Многие ученики заболели ОРВИ
Полина Вачнадзе
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Березниковская школа в Борисоглебском районе закрыта на карантин по ОРВИ

Березниковская школа в Борисоглебском районе закрыта на карантин по ОРВИ

Фото: Ксения КОНЮХОВА

Березниковская школа в Борисоглебском районе закрыта на карантин по ОРВИ, сообщили в департаменте образования Ярославской области. Вирусную инфекцию подхватили 35 учеников.

Ранее на карантин закрывали Рязанцевскую школу-интернат в Переславском районе и школу №72 в Ярославле. Сейчас образовательный процесс в школах вновь начался.

На данный момент в Ярославской области на карантин, но уже по COVID-19 закрыты 27 классов и 14 групп в детских садах.