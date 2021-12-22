Куда пойти работать: ярославские студенты получили ценные советы

По приглашению ЯрГУ в форуме приняли участие представители Tele2. На фото: слева на право – Арина Столярова, Наталия Гирина. Фото: «Tele2 Россия»

В ЯрГУ им. П.Г.Демидова на прошлой неделе состоялся очередной карьерный форум «Знание Вработе»

Специалисты в области HR и ведущие работодатели региона провели для студентов и молодых специалистов лекции и мастер-классы по профориентации, карьерному росту, а также дали советы, как выбрать первую работу. По приглашению ЯрГУ в форуме приняли участие представители Tele2. Оператор давно и эффективно сотрудничает с вузом – ранее компания заключила с образовательным учреждением соглашение о партнерстве, помогла оборудовать научную лабораторию, а сейчас регулярно поддерживает мероприятия для студентов.

Экспертом от Tele2 выступила Наталия Гирина, менеджер по работе с персоналом макрорегиона «Центр» Tele2. Она обладает более чем десятилетним опытом работы и отвечает за HR-процессы в девяти регионах ЦФО, в том числе – в ярославском. Наталия Гирина рассказала студентам, какова модель компетенций в Tele2, какие профессиональные качества наиболее важны, и как проходит интервью по компетенциям. Помимо этого, она дала советы, как составить резюме и успешно пройти собеседование молодому специалисту.

– Студент без опыта работы все равно может продемонстрировать свои компетенции на собеседовании, – рассказала Наталия Гирина. – Да, он не может опираться на свой опыт и говорить о результатах рабочих проектов. Но компетенции проявляются не только в профессиональной деятельности: мы можем их оценить, учитывая активность студента в вузовских и волонтерских проектах, в спортивных и творческих мероприятиях. Чем больше он участвует во внеучебной деятельности, тем больше у него примеров для демонстрации своего потенциала.

Отметим, что по итогам 2020 года Tele2 возглавила рейтинг лучших работодателей в телеком-отрасли по данным отчета «Рейтинг работодателей России». Позиция в престижном рейтинге подтверждает репутацию Tele2 как сильного и привлекательного работодателя, который играет важную роль в формировании современного устойчивого рынка труда, сообщает пресс- служба компании.