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Общество22 декабря 2021 7:43

В Ярославской области за морозную ночь погибли два человека

В регионе произошло пять пожаров
Полина Вачнадзе
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В Ростовском районе загорелся дом

В Ростовском районе загорелся дом

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославской области за минувшие сутки произошло пять пожаров. При пожаре в частном доме в Любимском районе погибли два человека, в поселке Поречье Ростовского района в огне пострадал один человек.

Вчера, 21 декабря, региональное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильном морозе: в некоторых районах температура воздуха опустилась до -32 градусов. Спасатели прогнозировали чрезвычайные ситуации, а том числе и возгорания из-за повышенных нагрузок на сети и неисправности оборудования.

Также спасатели рассказали о шести правилах, которые помогут не замерзнуть при минусовых температурах. В случае опасности нужно звонить на номер 112.