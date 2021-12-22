Мэр Ярославля провел совещание из больничной палаты

Совещание прошло в режиме ВКС Фото: Мэрия Ярославля

Мэр Ярославля Владимир Волков, который на прошлой неделе был госпитализирован в больницу, идет на поправку. Вчера, 21 декабря, он провел общегородское совещание. Правда, не в привычном формате, а в режиме ВКС, выйдя на связь с подчиненными из больничной палаты. Темой дня стала уборка города от снега и система работы ЖКХ Ярославля.

- Основное внимание уделяется дорогам первой и второй категории, сейчас они очищены от снежной массы и обработаны реагентом. На данный момент ведется активная уборка во дворах, проездах и частном секторе. В ближайшее время обильных снегопадов синоптики не обещают, но в Ярославле температура опустится до -31. Все теплоисточники и инженерные коммуникации от них работают в штатном режиме, в соответствии с температурой наружного воздуха. Отключение жилого фонда и социальных объектов отсутствуют, - написал Владимир Волков на своей странице ВКонтакте.

Мэр Ярославля Владимир Волков провел совещание из больничной палаты Фото: Мэрия Ярославля

Под его постом ярославцы назвали проблемные участки, где из-за снега и льда трудно пройти и проехать. Таких оказалось немало. Специалисты «Горзеленхозстроя» и районных администрация обещали взять их в работу.

По вопросам уборки Ярославля можно обратиться в Единую диспетчерскую службу по телефону 40-40-40.