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Общество22 декабря 2021 6:00

Студентки ЯГТУ победили в международном конкурсе по архитектуре

Девушки обошли 1300 конкурсантов
Влада Красоткина
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Студентки технического университета Алена Кокуева и Сильвия Аль Убед стали победительницами в крупнейшем в мире архитектурном студенческом конкурсе. Фото: ЯГТУ

Студентки технического университета Алена Кокуева и Сильвия Аль Убед стали победительницами в крупнейшем в мире архитектурном студенческом конкурсе. Фото: ЯГТУ

Ярославские студентки технического университета Алена Кокуева и Сильвия Аль Убед стали победительницами в крупнейшем в мире архитектурном студенческом конкурсе Inspireli Awards.

- Девушки предложили воссоздать архитектурную структуру церкви в одном из итальянских городов и реорганизовать ее внутреннее пространство, выбрав нетрадиционный способ подготовки дизайна, - расскажи в в ярославском политехническом университете.

В работе девушки придерживаются метода девизуализации новой архитектуры, используя полупрозрачные и светоотражающие планары. В этом году на конкурсе выставлялись 1300 авторов, но ярославны смогли обойти всех конкурентов и занять первое победное место.