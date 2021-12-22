Студентки ЯГТУ победили в международном конкурсе по архитектуре

Студентки технического университета Алена Кокуева и Сильвия Аль Убед стали победительницами в крупнейшем в мире архитектурном студенческом конкурсе. Фото: ЯГТУ

Ярославские студентки технического университета Алена Кокуева и Сильвия Аль Убед стали победительницами в крупнейшем в мире архитектурном студенческом конкурсе Inspireli Awards.

- Девушки предложили воссоздать архитектурную структуру церкви в одном из итальянских городов и реорганизовать ее внутреннее пространство, выбрав нетрадиционный способ подготовки дизайна, - расскажи в в ярославском политехническом университете.

В работе девушки придерживаются метода девизуализации новой архитектуры, используя полупрозрачные и светоотражающие планары. В этом году на конкурсе выставлялись 1300 авторов, но ярославны смогли обойти всех конкурентов и занять первое победное место.