У двоих жителей Ярославля полиция изъяла 250 свертков с наркотиками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле полиция задержала двоих местных жителей – 29-летнюю женщину и 30-летнего мужчину. У них нашли и изъяли 250 свертков с наркотиками. Злоумышленники готовили вещество на сбыт.

- По результатам исследования установлено, что в свертках находилось наркотическое средство а-пирролидиновалерофенон - производное N-метилэфедрона, так называемая «соль», общей массой около 250 граммов, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Ярославцы подозреваются по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».