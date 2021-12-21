Рыбинец избил полицейского до сотрясения головного мозга

Мужчине было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одну из летних ночей в Рыбинске, в квартире, которая находится в многоэтажном доме громко играла музыка. Посторонние звуки мешали соседям, поэтому они вызвали в полицию. Вскоре участковые постучали в дверь шумевши, на пороге показался 51-летний хозяин жилища в нетрезвом виде.

- Мужчина умышленно нанес удар головой сотруднику полиции, причинив тем самым закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

За преступление против рыбинца было возбуждено уголовное дело. Во время судебного заседания мужчина раскаялся в содеянном и полностью признал свою вину. В результате ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.