Странный протест: депутаты муниципалитета Ярославля знали о продаже троллейбусного депо еще со времен Урлашова

Инициатива продажи депо и застройки этого участка жилыми домами возникла у ярославских предпринимателей еще во времена «народного» мэра Евгения Уралашова. Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

На прошлой неделе генеральный директор компании, реализующей проект «Сердце Ярославля» на месте троллейбусного депо на улице Городской Вал, заявил о готовности продать строящийся объект за миллиард рублей. Такую сумму назвал в одном из своих выступлений депутат муниципалитета Анатолий Каширин в качестве начальной. Он считает, что команда «варягов» продала участок москвичам слишком дешево.

Впрочем, журналисты информационного агентства ЯРНОВОСТИ выяснили, что инициатива продажи депо и застройки этого участка жилыми домами возникла у ярославских предпринимателей еще во времена «народного» мэра Евгения Уралашова.

— В те годы у меня были друзья в руководстве компании «Ренова-Инвест», которая занималась строительством в Брагино жилого микрорайона, — приводят ЯРНОВОСТИ слова ярославского предпринимателя Дениса Волкова. — И я предложил им в качестве инвестплощадки троллейбусное депо на Горвалу. Уже тогда казалось глупым занимать такие территории в самом центре города... Когда при Урлашове начала готовиться продажа депо, точно так же встал вопрос, куда девать троллейбусный парк. Его мы обсуждали с Евгением Робертовичем и его помощниками. То есть об этом знали все! Тогда было решено перенести депо в то же место, куда оно переехало теперь.

По словам предпринимателя, стороны готовили сделку, которая предполагала реконструкцию тяговой подстанции, закупку троллейбусов и ремонт брагинского депо (как известно, в будущем эти же пункты вошли в инвестсоглашение с ГК RED-3). Однако примерно за месяц до ареста Урлашова сделка сорвалась. Тогда, как вспоминают очевидцы, Евгений Робертович в последний момент попытался необоснованно поднять стоимость, и инвесторы просто развернулись и ушли.

Но предприниматели не отказались от этого проекта. Идею построить жилищный комплекс они предложили фирмам, сотрудничавшим с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

— Их не устроила бухгалтерия. Тогда себестоимость подросла, а цены на жилье — наоборот, — вспоминает Денис Волков.

Рассказ Дениса Волкова подтверждает еще один ярославский предприниматель, также лоббировавший идею развития городской территории на месте троллейбусного депо.

— Вопрос о продаже депо в рамках инвестсоглашения начали рассматривать со всех ракурсов еще в 2013 году, — делится Алексей Невейков. — Была официальная кадастровая оценка. Я хорошо помню переговоры о продаже с Урлашовым и инвесторами. Они предлагали городу очень хорошие по тем временам деньги. Но тогда Евгений Робертович, скажем так, вместо развития города решил избрать несколько иной путь. Не получилось, инвесторы отказались от сделки, а что было потом, все хорошо знают.

На вопрос, готовилось ли инвестсоглашение по продаже депо в тайне, собеседники агентства говорят, что депутатам должно было быть хорошо известно, что троллейбусный парк готовят к продаже. Так что их сегодняшний протест выглядит как минимум странно.