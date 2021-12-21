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Общество21 декабря 2021 11:05

21 декабря в Ярославле будет самая длинная ночь

Солнцестояние пройдет в 18:58 по московскому времени
Влада Красоткина
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Солнцестояние начнется в 18:58 часов по московскому времени.

Солнцестояние начнется в 18:58 часов по московскому времени.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

В 2021 году самая длинная ночь в Ярославле выпала на 21 декабря. Солнцестояние начнется в 18:58 часов по московскому времени.

- В течение нескольких дней солнце будет находиться на минимальной высоте над горизонтом, словно остановится ненадолго, - рассказали в правительстве Ярославской области.

Согласно русским повериям в день солнцеворота колесо года поворачивается в светлую сторону, а темные времена отступают. В древней Руси этот день был особенным, праздничным. Например, Римляне праздновали Сатурналий, германские язычники — Йоль, а славяне — Коляду.