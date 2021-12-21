Ярославец пришел в зоо-клинику с больной собакой, а ушел с украденным телефоном

Пока зоо-врач проводил осмотр животного, ярославец присмотрел себе телефон медика. Фото: Артем КИЛЬКИН

В ветеринарную клинику в Красноперекопском районе Ярославля 27-летний мужчина привел на обследование свою собаку. Пока зоо-врач проводил осмотр животного, ярославец время зря не терял и присмотрел себе телефон медика, который лежал возле кассы.

- Злоумышленник понял, что за его действиями никто не наблюдает и взял оставленный без присмотра сотрудником клиники мобильный телефон, стоимостью свыше 10 тысяч рублей. Затем, забрав собаку после осмотра, скрылся с места преступления, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Воспользоваться украденным мужчина не успел. Вскоре его задержали полицейские и доставили в участок, а телефон вернули потерпевшему. В результате против ярославца возбудили уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.