Ярославская школьная столовая признана одной из лучших в России

В списке конкурентов ярославцев было 25 тысяч учебных заведений со всей России. Фото: Правительство Ярославской области

Столовая ярославской школы №56 признана одной из лучших в стране. Общепит под руководством шеф-повара Людмилы Архиповой занял третье место на всероссийском конкурсе "Лучшая школьная столовая" в номинации "Лучшая столовая городской школы".

– В нашем регионе вопросы школьного питания всегда находятся на особом контроле, потому что речь идет о здоровье детей, – отметил и. о. заместителя председателя Правительства области Роман Колесов. – Очень важно, что ярославский опыт в этой сфере получил заслуженно высокую оценку на федеральном уровне.

В списке конкурентов ярославцев было 25 тысяч учебных заведений со всей России. Первый этап конкурса стартовал 1 декабря. В финал прошли 69 регионов. Итоги были подведены 15 декабря на базе 1-го Московского образовательного комплекса.