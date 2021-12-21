В Рыбинске на улице Волочаевской открыли новую дорогу, которая связывает микрорайон Мариевка с Окружной дорогой Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске на улице Волочаевской открыли новую дорогу, которая связывает микрорайон Мариевка с Окружной дорогой.

- Очень непростой проект был, его пришлось два раза переделывать с учетом современных требований. Меняли кривизну проезжей части, пересмотрели устройство сопряжения дороги с Окружной, чтобы перекресток был удобный и безопасный. Дорога выполнена качественно, - сказал глава города Денис Добряков.

Строительство шло два года в два этапа. На первом построили участок в 200 метров длиной и 15 шириной, установили светофор, сделали разметку и освещение. В августе этого года приступили ко второму этапу – за четыре месяца построили дорогу протяженностью в 652 метра с четырьмя полосами движения.

Эта транспортная магистраль должна разгрузить проспект Батова и обеспечить свободны трафик.