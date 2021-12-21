В Ярославской области на трассе М8 начал работать мобильный пункт обогрева

В Ярославской области на 184-м километре трассы М8 установили мобильный пункт обогрева Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославской области на 184-м километре трассы М8 установили мобильный пункт обогрева. В регионе начались сильные морозы, а это чревато авариями, заторами на дорогах, ДТП, поломкой техники.

- В любой момент, получив сигнал бедствия, подвижные пункты обогрева выходят на помощь участникам дорожного движения. В мобильных пунктах есть все необходимое оборудование для обогрева, оказания первой медицинской помощи, вызова «скорой» и ГИБДД, стабилизации транспортного средства, а также полевая кухня, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Подвижной пункт состоит из двух палаток на 10 человек, автомобиля УРАЛ и квадроцикла. Мобильный пункт можно быстро доставить в любую точку федеральной трассы и оперативно развернуть.