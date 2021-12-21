В Ярославской области стартовала акция «Елка желаний»

В правительстве Ярославской области установили "Елку желаний" Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области стартовала всероссийская благотворительная акция «Елка желаний». Принять участие в ней может каждый, зайдя на сайт елкажеланий.рф и выбрать подарок, о котором мечтает ребенок.

«Елку желаний» установили и в холле правительства региона. Три шарика с нее уже снял врио главы области Михаил Евраев. Ему выпало исполнить мечту Тимофея из Рыбинска, который хочет побывать на съемочной площадке «Первого канала», Виктории из Берендеево – девочка попросила новый телевизор, и Льва из Ярославля, который загадал «Умного мишку».

- Все желания исполню. Мечты должны сбываться. Особенно детские. Особенно новогодние. Все мы ждем этого праздника и верим в чудо, - написал Михаил Евраев на своей странице в Instagram.

Участники акции – дети из малообеспеченных и многодетных семей, ребята с ограниченными возможностями здоровья, а также дети-сироты.