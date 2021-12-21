«Я газ включил, сейчас все взорвется»: жителя Рыбинска осудили за ложный донос о взрыве

Рыбинец сообщил спасателям, что включил конфорку и скоро дом взорвется Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Рыбинска признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

В сентябре прошлого года он разругался с женой и та, прихватив маленького ребенка, ушла из дома. Пьяный и рассерженный муж не придумал ничего другого, как позвонить в службу спасения и полицию и сообщить о том, что он открыл на кухне газ и скоро дом взорвется.

- Я газ включил, хочу взорвать, так как ушла жена, - сказал он дежурному полицейскому. Примерно тот же текст он произнес и диспетчеру службы спасения. На закономерный вопрос женщины «а остальные люди тут причем?», рыбинец ответил, что это не имеет значения. Кроме того, мужчина предупредил, что уже включил одну из конфорок и стоит только кому-то войти в квартиру, он чиркнет спичкой. В действительности же газ он не включал и на самом деле ничего взрывать не собирался.

История закончилась благополучно, никто из людей не пострадал. И во время следствия, и на суде обвиняемый свою вину признал, но от дачи показаний отказался.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы на полтора года. На протяжении этого срока он не имеет права уходить из квартира с 22:00 до 06:00, не может выезжать за пределы Рыбинска и посещать массовые мероприятия, а также менять место жительства без согласия надзора.