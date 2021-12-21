Игорь Ямщиков покидает пост главы Ярославского ОНФ

Игорь Ямщиков, который на протяжении 7,5 лет являлся главой регионального исполкома ОНФ в Ярославской области, покидает свой пост. С ним не продлили контракт и официальные причины такого решения пока не известны.

Игорь Ямщиков возглавлял региональный ОНФ с момента основания этого общественного движения. И, наверное, со всеми, с кем ему приходилось работать, он умел находить общий язык. Сейчас ярославцы на странице Игоря Ямщикова в соцсети пишут ему слова поддержки.

- Мне очень интересно кто сможет сменить Игоря Алексеевича. С ним было очень удобно работать, да, были моменты когда мне хотелось больше жести, но, наверное, именно благодаря его дипломатичности удавалось обходить острые углы и решать вопросы с меньшими нервами. Игорь Алексеевич, спасибо вам за совместную работу. Это очень полезный и нужный опыт. Уверен, что мы не потеряемся на дорогах жизни, - пишет общественник Темур Абдуллаев.

Кто станет новым главой областного исполкома ОНФ пока не известно.