Рыбинского подростка-анархиста заключили под домашний арест

Подростка-анархиста заключили под домашщний арест. Оперативная съемка

Ярославский областной суд постановил заключить 16-летнего подростка, который подозревается в подготовке терактов, под домашний арест.

- Постановлено избрать меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца до 5 февраля 2022 года, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

16-летний юноша был задержан сотрудниками ФСБ в начале декабря в поселке Каменники Рыбинского района. Молодой человек, по версии следствия, призывал к насилию в отношении представителей власти и готовил теракты. В машине, рядом с которой задержали парня, обнаружили самодельное взрывчатое вещество, а дома нашли обрез охотничьего ружья и боеприпасы.

- Пресечена противоправная деятельность сторонника анархизма. Задержанный является участником "закрытых" чатов в Telegram, объединяющих радикально настроенных граждан, - сообщили тогда в ФСБ.

Следствие ходатайствовало об аресте рыбинца, однако, тогда суд оставил его на свободе. В региональном СКР сразу уточнили, что будут обжаловать это решение.