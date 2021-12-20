Сергей Жуков устроит новогодние вечеринки в стиле 90-х

Этой зимой в "Руки ВВерх! Бар" не утихает веселье и звон бокалов

Этой зимой в "Руки ВВерх! Бар" не утихает веселье и звон бокалов, а все потому, что ярославцы вовсю отмечают новогодние праздники.

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Вплоть до 30 декабря в баре Сергея Жукова проходят вечеринки в стиле 90-х. В заведении выступают кавер-группы, диджеи, а гости проводят время на танцполе и исполняют песни в караоке.

Каждого посетителя здесь ждут и угощают фирменными коктейлями: кто-то приходит впервые отметить Новый год с друзьями и коллегами, а кто-то уже успел погулять на корпоративе, но душа требует продолжения банкета.

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И это еще не все: с 1 по 9 января в "Руки ВВерх! Бар" продолжатся праздничные гуляния. Гости окунутся в атмосферу любимого праздника и ушедших десятилетий. Тогда по ТВ показывали "Старые песни о главном", а столы ломились от оливье и селедки под шубой.

В этот январский уикенд все желающие смогут попробовать фирменный сет блюд из 90-х, исполнить главные "зимние" хиты в караоке и сделать стильные фото в интерьерах бара.

Не пропусти!

Руки ВВерх! Бар (Первомайский бул.,1)

Сбор гостей: 18.00

Вход: бесплатно

https://yar.rvbar.ru

+7 (4852) 60-90-50