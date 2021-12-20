В Ярославской области могут отменить уроки в школах из-за сильных морозов

Если ребенок несмотря на трескучий мороз все же пришел в школу, для него будут организованы индивидуальные занятия Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшие дни в Ярославской области ожидаются сильные морозы. В департаменте образования региона пояснили, при каких температурах воздуха занятия в школах могут отменить. Но уточнили, что решения по этому вопросу каждый муниципальный район принимает самостоятельно.

- Но мы рекомендуем отменять посещение школ для учеников начальных классов при температуре 23-25 градусов ниже нуля, для 5-9 классов – при температуре минус 26-29 градусов, для старшеклассников – минус 30 градусов, - сказала директор департамента Ирина Лобода. - Информация об отмене посещений должна быть обязательно размещена на официальном сайте образовательной организации.

Если ребенок несмотря на трескучий мороз все же пришел в школу, для него будут организованы индивидуальные занятия. При этом классный руководитель должен уведомить родителей, когда уроки закончатся.

Родители независимо от школы могут принять решение оставить ребенка дома в мороз. Но они должны сообщить об этом классному руководителю или в администрацию школы.

- В таком случае пропущенные уроки не будут считаться пропусками по неуважительной причине. Медицинская справка после отсутствия из-за погодных условий не нужна, - уточнили в департаменте.